“La moda del liscio”, partono riprese del documentario

Partiranno martedì 18 maggio, le riprese del film documentario “La Moda del Liscio”, opera della regista e produttrice Alessandra Stefani, fondatrice di Scarabeo Entertainment. Il film verrà girato in Romagna. Le riprese dureranno 3 settimane toccando un po’ tutti i territori da Forlì, a Cesena, da Ravenna a Bologna. “La Moda del Liscio” indaga la storia e l’epica, articolata su più temi (il maestro di ballo, gli orchestrali, la cantante, il gestore di locali, le TV, i sopravvissuti) di questo genere musicale e culturale della Romagna. È una storia corale, popolata di grandi figure ma soprattutto di orchestre. Verranno intervistati musicisti e storici, ma verranno mostrati anche i luoghi che hanno fatto da cornice alla storia passata e contemporanea del liscio.

Il cast tecnico si avvale di molti ruoli femminili: oltre alla regista, Alessandra Stefani, affiancata da Elisa Caccioni come aiuto, la fotografia sarà curata dalla DOP Camilla Cattabriga, giovanissima ma già reduce da importanti esperienze in campo cinematografico. Arianna Pera, laureata in Organizzazione dello Spettacolo Cinematografico, cura invece l’organizzazione generale. Il montaggio è affidato a Marco Spoletini, pluripremiato montatore cinematografico, vincitore del David Di Donatello per “Dogman” e “Gomorra”. Lo sceneggiatore è Roberto Farneti, Professore Associato di Scienza Politica della Libera Università di Bolzano, che ha già collaborato con la regista nel precedente progetto “The Arch”.

SCARABEO ENTERTEINMENT – NASCE IL PROGETTO DEL CINEPORTO

La Scarabeo Entertainment è una casa di produzione cinematografica fondata in Emilia-Romagna nel 2019. Nel suo primo anno di vita la Scarabeo ha prodotto il documentario “The Arch.”, la storia di un esploratore moderno lungo quattro continenti, alla scoperta di architetture come strumento per trasformare il futuro. “Tra i riconoscimenti di The Arch., la selezione ufficiale del Milano Design Film Festival 2020 (Milano, Italia); la selezione ufficiale di Architecture and Design Film Festival 2020, New York; la Nomination a Best Documentary, Milan International Film Festival Awards 2020; la Nomination Best Music/ Sound Design Milan International Film Festival Awards 2020; e la Nomination Best Film Milan International Film Festival Awards 2020. Il film uscirà entro ottobre 2021 in 25 capoluoghi d’Italia, distribuito da Adler Entertainment.

Scarabeo è anche una presenza trasformativa dentro un territorio dalla forte vocazione industriale e innovativa. Il progetto di avviare il primo Cineporto privato dell’Emilia-Romagna in località Fiorano Modenese riflette una visione trasversale; l’obiettivo è attrarre produzioni di film e documentari, catalizzando in un unico luogo il lavoro accessorio alla produzione cinematografica.

ALESSANDRA STEFANI – Produttrice & Regista

Alessandra Stefani è stata per dieci anni Art Director di un’azienda multinazionale. Fino al 2017, quando ha scelto di fare un importante passo per allineare la sua creatività all’universo del cinema, realizzando il suo primo cortometraggio, “Il top in ceramica”. Il film è stato presentato a New York dove è stato proiettato in concorso al Premio ADC. Nel 2018 Alessandra ha frequentato la New York Film Academy e un anno dopo ha fondato la casa di produzione cinematografica indipendente Scarabeo Entertainment, iniziando subito a girare il suo primo feature documentary, “The Arch.”. Nel febbraio 2020 Scarabeo ha partecipato all’European Film Market di Berlino per presentare “The Arch.” e altri progetti sul mercato internazionale.