La marcia dell’OraSì riprende contro l’Urania (86-78)

8-24-86-78-11, è questa la magica cinquina del 2 febbraio: i numeri di Kobe, il finale di OraSì Urania (86-78) che consegna a Ravenna l’undicesimo successo interno consecutivo. La squadra di Cancellieri si è rimessa in moto dopo lo scalo a Udine, con una prestazione a lungo “Made in Usa” ma che è diventata l’ennesima vittoria corale. Ravenna prova a scappare una prima volta sul 19-13, ribaltato da Milano sul 19-22 nel secondo quarto . La spallata importante arriva al 24′ sul 52-44 con Ravenna che mantiene il controllo prima che Treier salga in cattedra con tre triple nel solo ultimo periodo 72-64 a – 4’53”, la sua schiacciata e quella di Thomas spengono le ultime speranze lombarde.Splendida la prestazione di Giddy Pottes, autore di 29 punti con 10/12 da 2 punti e 2/5 da 3 punti.