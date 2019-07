La magia di Mark Knopfler strega l'Arena Regina di Cattolica - LE FOTO

Il sole è ormai calato. Quando sull’Arena della Regina le luci si abbassano, il rumore dei 6mila diventa un brusìo di sottofondo. C’è attesa. Poi, poco dopo le 21, mentre ancora molti spettatori si stanno sedendo, un uomo vestito con la Union Jack sale sul palco e annuncia: «Ladies and gentlemen, please welcome Mark Knopfler».

E Mark Knopfler esce; la tensione si scioglie, d’ora in poi ci sarà spazio solo per le sue chitarre magiche, quei giocattolini con cui ancora si diverte, gira il mondo e riempie le piazze con classe superlativa (la prima la ebbe in dono a 14 anni, e ne sono passati 56 da allora). Le prime note sono per il country blues working class di “Why aye man”, ispirato al poeta premio Nobel Seamus Heaney. Poi, supportato da una eccellente band, è la volta di “Corn beef city” e “Sailing to Philadelphia”, prima di toccare il cuore del pubblico imbracciando la sua Gibson e ritornando ai Dire Straits di “Once upon a time in the West”, primo brano del secondo album “Communiqué”.

Ed è solo l’inizio.

(fotoservizio di Diego Gasperoni)