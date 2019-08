La Galla Placidia del ravennate Luciano Ferretti

RAVENNA. Galla Placidia la trovi ovunque ti giri, a Ravenna. Ma quanti ravennati e romagnoli conoscono davvero la storia della grande imperatrice? Se l’è chiesto anche Luciano Ferretti, che di lavoro faceva altro, dal pittore al giornalista sportivo. Ma è anche fotografo delle antichità ravennati e, a furia di inquadrare le bellezze architettoniche della città, ha finito per mettere nel mirino anche colei a cui si devono molte di queste.

Nasce così il suo primo romanzo storico per i tipi delle Edizioni del Girasole: “Intrighi e delitti alla corte di Galla Placidia”. Con il piglio del cronista, Ferretti prende per mano Galla Placidia e la riconduce nel contesto del suo tempo tra i personaggi che l’hanno amata e odiata e che lei ha odiato e amato, a partire dalla cerchia della sua famiglia e delle varie corti che l’hanno portata in giro per tutto il Mediterraneo.

Ogni capitolo del libro corrisponde a un anno, dal 396 al 450, e ricostruisce le vicende dettagliate di ognuno di questi anni con certosina pignoleria e con semplicità discorsiva.

Con i suoi sentimenti e le sue paure, con la sua forza morale e le sue debolezze umane, ne esce così la figura di una donna che si staglia – fragile e monumentale – sulla gloriosa prigione di un potere senza limiti ma sempre in pericolo.

Ferretti nasce a Conselice il 5 aprile 1946. A Ravenna dal ’56, dedica un buon periodo della sua vita alla pittura. Segue una fase di ricerca in cui fulcro del suo lavoro diviene la scoperta di materiali eterogenei, tra cui vetro e mosaico, con cui costruisce le sue opere. Cura le redazioni sportive di Radio Sound, Radio Ravenna 1 e Radio Studio 103 oltre a Video Centro Romagna, emittente televisiva ravennate. Si cimenta poi col giornalismo sportivo collaborando, per alcuni anni, col Corriere dello Sport Stadio. Pubblica una ricerca su Atahilda, la figlia segreta di Galla Placidia, sul Romagnolo.

Dai primi anni di questo secolo si dedica alla scoperta di Ravenna città: chiese, palazzi, musei, migliaia di fotografie conservate per soddisfazione personale.

Luciano Ferretti, “Intrighi e delitti alla corte di Galla Placidia”, Edizioni del Girasole, 2018, pp. 2016, € 15