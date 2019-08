La "Càsina" di Roccamo al Plautus festival di Sarsina

SARSINA. Il “Plautus” presenta l’annuale debutto plautino dei protagonisti del laboratorio teatrale estivo del festival. La scelta del regista Cristiano Roccamo, riconfermato alla direzione artistica del Plautus fino al 2021, è tornata questa volta su “Càsina” commedia che portò in scena nel 2012. La “prima” è stasera alle 21.30 nell’arena di Calbano. A fine spettacolo, fra i cinque interpreti, verrà premiato l’attore selezionato ieri da una giuria a cui viene assegnato il “Premio nazionale teatrale Tito Maccio Plauto”.

«Quest’anno è stata un’annata positiva – ammette il regista Roccamo – un bel gruppo con bravi interpreti, tutti diplomati, oltre a un bravo attore under 40 più esperto, Fabrizio Careddu, che ha chiesto di misurarsi in questa prova». La commedia racconta di “Càsina” ragazza “del caso” trovatella schiava di cui si innamora un giovane; ma anche il padre di lui, pure sposato, vorrebbe averla sessualmente.

Il vecchio architetta così un tranello ai danni del figlio per farla sposare con un uomo che acconsentirà al rapporto del padre con la ragazza. Ma la moglie viene a sapere della trama del consorte e con uno scambio spinge nel letto del vecchio il suo scudiero anziché Càsina che alla fine sposerà il figlio.

«È fra le commedie più riuscite di Plauto. La tematica sul conflitto generazionale è sempre più in auge, con anziani che si innamorano di giovani fanciulle. Rispetto alla Càsina di sette anni fa, questa volta ho privilegiato gli “a parte”, momenti in cui gli attori si rivolgono al pubblico, tipici del teatro plautino; ho anche lavorato sulle parti comiche femminili. Purtroppo è dura per questi giovani vivere oggi facendo teatro!».



Positivo il bilancio, ancora in corso, del cartellone del Plautus con un pubblico in crescendo: «È il secondo anno che riesco a portare in scena solo testi classici, richiesti dal pubblico, che preferisce le commedie alle tragedie». Di recente Roccamo ha presentato a Sarsina la commedia antica “Le nuvole” di Aristofane con la sua compagnia “Teatro europeo plautino” costituitasi nel 2013. «Non abbiamo mai avuto finanziamenti statali, pure facendo 150 repliche di teatro ragazzi, 30 mila spettatori, e con il Patrocinio Unesco». Info: 0547 698102