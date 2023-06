La bomba di Roberto Mercadini a Milano Marittima

Dopo “Fuoco nero su fuoco bianco” sui racconti della Bibbia, il romagnolo Roberto Mercadini riprende per “Il trebbo” del festival il monologo “Little Boy, storia incredibile e vera sulla bomba atomica”. Va in scena stasera alle 21.30 nell’arena dei Pini di Milano Marittima. Lo accompagna sul palco Dario Giovannini, già musicista degli Aidoru, con musiche dal vivo. È un monologo che sin dal debutto, ormai sei anni fa, non ha mai perso di interesse, anzi è stato integrato dall’autore dal libro “Bomba atomica” (Rizzoli) proclamato miglior libro 2020 dai lettori del torneo letterario “Robinson” di Repubblica.

Little Boy è il nome in codice che venne dato alla bomba atomica sganciata su Hiroshima il 6 agosto del 1945. «Con un sarcasmo atroce – ha dichiarato Mercadini – si è dato un nomignolo affettuoso all’ordigno che provocherà 160.000 vittime».

L’attore-autore ripercorre sul palco la genesi della bomba, dai primi risultati della fisica quantistica all’esplosione. È un monologo tragicamente drammatico, ma sorretto pure da ironia così come piace al protagonista in scena: «È una storia fatta di tanti elementi diversi, e tutti estremi. C’è la guerra ma anche la scienza; l’intelligenza e la stupidità; fatti grandiosi e vicende personali, vita e morte. È dunque una storia multipla, gigantesca».

