La app contro lo spreco alimentare: compri prodotti a un terzo del loro valore, ma a scatola chiusa

La app “to good to go” è sbarcata anche in qualche esercizio della provincia di Forlì-Cesena. Hanno aderito, annuncia l’ufficio stampa di “To good to go”, il Caseificio L’Antica Cascina di Forlì con la sua vasta selezione di prodotti caseari. A Cesena, presso l’azienda agricola Green Project, si potranno ricevere frutta e ortaggi a Km0; sempre a Cesena sarà possibile gustare i dolci della pasticceria Re Di Pane; nei sacchetti anti-spreco dell’azienda ortofrutticola Citrus – L’Orto Italiano di Gambettola si troveranno frutta e verdura fresca di stagione; il laboratorio QCorner di Forlì proporrà invece cornetti, pizze, torte e molti altri prodotti dolci e salati; la catena di supermercati Casa del Contadino, con i suoi sei punti vendita presenti nella provincia emiliana, fornirà un’ampia varietà di generi alimentari, dalla gastronomia fino ai confezionati; presso L’Orto di Enrico ci saranno verdura, salumi, formaggi ed altri prodotti gastronomici provenienti da aziende agricole locali.

Ad aderire al progetto anti-spreco anche i punti vendita di Dorhouse presenti a Forlì-Cesena, che nelle Magic Box proporranno biscotti, composte di frutta e varie miscele di caffè.

“Tra gli obiettivi di Too Good To Go vi è quello di coinvolgere, sensibilizzare e fornire a tutti, commercianti e consumatori in primis, gli strumenti per contrastare gli sprechi”, sottolinea Eugenio Sapora, Country Manager Italia di Too Good To Go.

Come funziona la app

I commercianti possono inserire la disponibilità di box, senza specificare che tipo di prodotti saranno presenti all’interno, basandosi sugli invenduti della giornata. Dall’altro lato, gli utenti, accedendo all’app dal proprio smartphone e geolocalizzandosi per individuare i locali aderenti più vicini, potranno acquistare il proprio sacchetto di prodotti invenduti a un terzo del prezzo originale pagando direttamente tramite app ed evitando così lo scambio di cartamoneta. Il ritiro della propria Magic Box avviene in negozio nella fascia oraria selezionata – generalmente poco prima della chiusura.