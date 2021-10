L’omaggio di Imola per i 50 anni dalla scomparsa di Amedeo Ruggi

Oggi ricorrono i 50 anni dalla scomparsa del sindaco Amedeo Ruggi, che morì al suo tavolo di lavoro in municipio il 30 ottobre del 1971, e l’amministrazione comunale ha organizzato una cerimonia a ricordo in Municipio. L’iniziativa, dal titolo “Amedeo Ruggi, un sindaco tra la gente”, è ospitata nella Sala del Magistrato (che all’epoca ospitava proprio il suo ufficio), nella residenza del palazzo comunale, con lo scoprimento di una targa a ricordo di Amedeo Ruggi. “La giunta Ruggi – ha ricordato il sindaco Marco Panieri – aveva l’obiettivo di potenziare le infrastrutture e mettere in cantiere una variante generale del piano regolatore per dare a tutto il territorio imolese un assetto moderno e una visione diversa rispetto a quella che era l’Imola di quegli anni”.