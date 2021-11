L’autunno caldo delle castagne: i prezzi sono alle stelle

Marroni e castagne: prezzi da capogiro. A causa del calo drastico della produzione i prezzi 2021 sono più elevati del solito. Due giorni fa, al mercato all’ingrosso di Cesena, venivano quotate da 3 a 6,50 euro a seconda della qualità. Tre euro ovviamente il prodotto di calibro minore e fino 6,50 euro le partite migliori di calibro elevato. E questi erano i prezzi all’ingrosso che, al dettaglio, subiscono un normalissimo aumento del 15-20% per permettere al dettagliante di fare un minimo di guadagno.

«La caduta dei ricci quest’anno – spiega l’esperto Renzo Panzacchi – ha registrato un ritardo di 15-20 giorni e si tratta di un evento raro, ma non impossibile. Parlando con qualche anziano dell’Appennino, ho scoperto che anche nei decenni passati è capitato di raccogliere pure in novembre, talvolta perfino in presenza della neve. L’apertura dei ricci è stata scalare, anche sulla stessa pianta, e in questi casi occorre passare ogni giorno a raccogliere quelli caduti aumentando i costi della raccolta».

L’altro aspetto della campagna è la scarsità del prodotto che, in Emilia Romagna, è prossima al 40%, così come nel versante toscano. In altre regioni, come ad esempio in Piemonte e in certe zone del sud, il calo è minore, attorno al 20%.

Ma se a Cesena si sono raggiunti prezzi elevati, le cose sono state ancora più nette in altri mercati. «Al Caab di Bologna, nelle scorse settimane, si è raggiunta la quotazione record di 9 euro/kg per marroni di primissima qualità, calibro 65/70 – precisa Panzacchi -. Ma anche nelle sagre locali i prezzi al dettaglio sono stati elevati. Naturalmente parliamo di marroni di prima scelta. La seconda categoria comunque è stata venduta al dettaglio a 8 euro/kg, cifre che in altre annate si raggiungono per la prima scelta».

Le rese sono così basse, perché la siccità estiva ha fatto sì che in ogni riccio solo un marrone si accrescesse, mentre gli altri 2 sono abortiti. Perciò si hanno pochi frutti, ma di calibro elevato.