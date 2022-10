Predappio, l’assessore-atleta Lotti ospite in tv a”Lo show dei record” da Gerry Scotti

Dalle terre del Sangiovese a quelle del Chianti continua il brindisi in questo fantastico 2022 per raccontare le imprese dell’assessore-insegnante-atleta Lorenzo Lotti che aggiunge al palmares la vittoria nella quindicesima edizione dell’Eco Maratona del Chianti di 21 chilometri. «La Toscana è una regione con un appeal speciale che si vede anche in queste gare di podismo. Alla podistica che ho partecipato che aveva anche il percorso lungo della maratona c’erano al via atleti di livello internazionale. Su 2.000 partecipanti sono riuscito ad iscrivere il mio nome nell’albo d’oro battendo, praticamente allo sprint, il belga Guido Gianni di chiare origini italiane con al terzo posto Giovanni Domenico Nucera. La gara si è disputata su un percorso sterrato con un dislivello di 450 metri da Castelnuovo Berardenga fra vigneti e boschi in un percorso mozzafiato».

Come è arrivato il successo? «Il portacolori del Belgio è rimasto in testa per gran parte della gara, poi l’ho seguito e studiato quindi a 300 metri dall’arrivo ho piazzato l’allungo decisivo che mi ha permesso di arrivare sul traguardo con otto secondi di vantaggio. Sto attraversando un particolare periodo di forma grazie alla preparazione effettuata per arrivare al record con Raimondo sul passeggino». Lorenzo Lotti che oltre ad essere atleta è assessore allo sport del Comune ed insegna tecnologia meccanica (pur essendo laureato in scienze motorie) al Comandini di Cesena è ormai un personaggio a tutti i livelli. «I miei alunni quando entro in classe sanno già tutto delle mie vittorie perchè mi seguono con passione. Mi sono dedicato all’insegnamento così riesco a conciliare i tempi per allenamenti, lavoro, famiglia ed impegno amministrativo». Prossimi traguardi da conquistare? «Nell’immediato una maratona di trenta chilometri a fine mese a Calimera in provincia di Lecce nella manifestazione intitolata Grecia Salentina. Poi mi hanno invitato anche in televisione, esattamente da Mediaset per la trasmissione condotta da Gerry Scotti intitolata “Lo show dei record”. A fine anno o in gennaio devo ripetere l’impresa in diretta, spingendo il passeggino con Raimondo che per esigenze televisive avrà luogo su una distanza più breve, quella dei mille metri con partenza da fermo. Dovrò apportare modifiche alla preparazione ed infatti già da ora ho iniziato intensificando gli allenamenti sulla velocità».