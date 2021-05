L’Ass: “Nessun pericolo sulla funivia di San Marino”

«Nessun pericolo per la funivia del Titano». A seguito della richiesta di rassicurazioni giunta da cittadini e residenti, l’Aass, Azienda autonoma di Stato per i servizi pubblici, che gestisce la funivia Borgo Maggiore-San Marino mette sul tavolo tutte le precisazioni del caso. E lo fa ad una manciata di giorni dalla tragedia di Stresa-Mottarone in Piemonte, dove la fune dell’impianto ha ceduto quasi in vetta, a circa 100 metri dall’ultimo pilone, causando il crollo della cabina e la morte di 14 persone, tra cui un bimbo di 2 anni. Di poco più grande l’unico sopravvissuto, il fratello Ethan Biran. Così l’Aass precisa che nel 2016-2017 è stata «effettuata la revisione ventennale della funivia». Con l’occasione «l’impianto è stato rinnovato, provvedendo alla sostituzione delle cabine, alla revisione completa della parte meccanica, nonché all’aggiornamento delle componenti elettriche ed elettroniche». Nel cronoprogramma previsto la revisione quinquennale è avvenuta invece «da febbraio a marzo, sostituendo la fune di soccorso, passando al vaglio le funi con esami magnetoscopici ed impiegando prove non distruttive degli organi in movimento».