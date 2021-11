L’amore secondo Dante a Cattolica

Questa sera al Teatro della Regina di Cattolica (ore 21.15) debutta la prosa contemporanea con Fedeli d’amore. Lo spettacolo, ideazione e regia di Marco Martinelli ed Ermanna Montanari, fondatori e direttori artistici del Teatro delle Albe, è valso a Montanari il Premio Ubu 2018 come miglior attrice.

Polittico in sette quadri

Fedeli d’amore è un polittico in sette quadri, un poemetto di Marco Martinelli attorno a Dante Alighieri e al nostro presente. Voci sospese tra l’oggi e il Trecento, incarnate da Ermanna Montanari, ci parlano del profugo, del poeta fuggito dalla sua città che lo ha condannato al rogo, e ora è sul letto di morte in esilio, a Ravenna, in preda a febbre malarica.

In una scena generata da un’alchimia vocale, sonora, visiva e drammaturgica capace di fondere psiche e mondo, si evoca Dante nell’abbracciare una sola salvezza: «Amore è ciò che ci fa ribelli, è la forza che libera ed eleva».

In scena Ermanna Montanari, musica Luigi Ceccarelli, tromba Simone Marzocchi, regia del suono Marco Olivieri, spazio e costumi Ermanna Montanari e Anusc Castiglioni, disegno luci Enrico Isola.

L’incontro con le scuole

Lo spettacolo sarà seguito giovedì 4 novembre da un incontro con gli studenti delle scuole superiori al Liceo Volta Fellini di Riccione (ore 10.30) alla presenza di Marco Martinelli, moderato dalla giornalista del Corriere Romagna Rita Giannini. Si parlerà delle figure femminili della Divina Commedia, in omaggio a Francesca da Rimini. La conferenza sarà successivamente disponibile online sui canali social del Teatro della Regina e su www.teatrinellarete.it.

Lo spettacolo e l’incontro si inseriscono nel progetto di Ater Fondazione in occasione del 700° centenario della morte di Dante, Sulla via Emilia nel nome di Dante, realizzato in collaborazione con Marco Martinelli ed Ermanna Montanari. Una celebrazione del sommo poeta nella sua versione umana, ma anche un’occasione di formazione delle giovani generazioni. È una produzione Teatro delle Albe/Ravenna Teatro in collaborazione con Fondazione Campania dei Festival – Napoli Teatro Festival Italia 2018 e Teatro Alighieri di Ravenna.

Info: www.teatrodellaregina.it