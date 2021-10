Kart, Giacomo Pedrini migliore italiano all’Adria Karting Raceway

Oltre 300 piloti provenienti da 29 nazioni si sono dati appuntamento da giovedì 21 a sabato 23 all’Adria Karting Raceway in occasione del grande evento mondiale IAME giunto quest’anno alla sua decima edizione. Giacomo Pedrini e il team cesenate Newman Motorsport si sono distinti tra gli 89 iscritti della X30 Junior conquistando l’accesso alla Finale e risultando il migliore tra gli italiani. Fin dalle prove libere Giacomo conferma l’ottimo feeling raggiunto col materiale della compagine cesenate diretta da Andrea Pedrini e la pista riuscendo a dettare il ritmo. Nel turno di qualifica firma il quattordicesimo tempo col crono di 51.641 ad appena 293 millesimi di secondo dalla migliore prestazione del britannico Charlie.

Inserito nel gruppo E delle cinque manche che definiscono la lista degli “eletti” che si sono contesi i titoli IWF21, Giacomo conquista per due volte la top-10 grazie ad un nono e decimo posto che si tramutano nella pole position per la Finale B. “Durante le prove libere abbiamo fatto diverse prove di setup, sia sul telaio che sul motore, segnando costantemente ottimi riscontri cronometrici. Purtroppo, in qualifica, non sono riuscito a mettere insieme un giro perfetto. Probabilmente la tensione per l’evento si è fatta sentire. Questo ha complicato un po’ l’intero fine settimana, ma durante le manche eliminatorie sono riuscito a recuperare diverse posizioni” commenta Giacomo Pedrini.

Con una gara attenta e determinata, Giacomo taglia il traguardo del dodicesimo giro al secondo posto, alla fine di una bella lotta con due diretti avversari. Risultato che gli permette di agguantare la Finalissima conclusa al ventiduesimo posto (su 89 iscritti) dopo diciotto giri risultando il migliore tra gli italiani ed esser partito dalla diciassettesima fila.

“Quando si parte da così indietro il rischio di contatti è veramente molto elevato, ma tutto è andato per il meglio e così ho evitato ogni penalità. Tutto sommato sono contento per il risultato finale, considerando che avevo gomme già usate avendo anche corso la Final B” conclude Giacomo.

“Devo fare i complimenti a Giacomo perché il livello era molto alto sia come piloti che team. È stato un fine settimana molto lungo ed estenuante con tantissime gare, e Giacomo ha dimostrato di avere una buona preparazione atletica recuperando con costanza le posizioni senza cadere in incidenti o contatti. Un ringraziamento particolare va a Grice Racing Engines per averci fornito un ottimo materiale e assistenza” commenta il team manager Andrea Pedrini.