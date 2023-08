Juve – Atalanta, pienone con sos traffico allo stadio di Cesena

Biglietto sold out per la partita amichevole Juventus-Atalanta di questa sera.

In vista di questo evento sportivo, e del conseguente arrivo in città di numerosi spettatori, la Polizia Locale ha deciso alcune importanti novità da inserire nella viabilità pomeridiana e serale attorno allo stadio.

I tifosi dell’Atalanta potranno parcheggiare nell’ampio parcheggio di piazzale Ricci (quello indicato nella segnaletica come “Parcheggio ospiti”), a ridosso del centro commerciale “Montefiore”, con accesso dalla Rotonda “Lugaresi” o per chi raggiungerà lo stadio “Manuzzi” attraverso la via Emilia, imboccando la Secante e uscendo all’uscita 3.

Per tutti gli altri tifosi i parcheggi messi a disposizione sono quelli presenti nelle vie Lucchi, Pedrelli, Fabbri (tutti in area Montefiore); Spinelli (parcheggio Hera); piazzale Rocchi; parcheggio Ospedale; via Spadolini lato destro (da Rotonda Merzagora a Rotonda Lugaresi); via Camillo Golgi lato destro (da rotonda Bovet a Rotonda Merzagora);

Sono riservati invece ai veicoli delle persone disabili le vie Toscana e Molise, mentre in via del Mare troverà collocazione il Mercato dello Stadio.

Divieto di transito e sosta su tutto il piazzale Olimpia, nell’area parcheggio di via Toscana e nel piazzale antistante l’ingresso della Tribuna già dalle 16:30. Via Spadolini, per la parte a ridosso dello Stadio, sarà chiusa al traffico veicolare già dalle ore 18.