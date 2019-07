Il Jova Beach Party a Rimini: il Programma e la Scaletta

RIMINI. "Tutto può succedere quindi venite a vivere l'avventura da subito, si inizia alle 15.30 con i live! E aspettatevi belle sorprese". Parole affidate a un post con cui Jovanotti chiama a raccolta il suo "popolo" in vista del Jova beach party di mercoledì 10 luglio a Rimini, seconda tappa del tour partito da Lignano Sabbiadoro.

Il programma

Lorenzo Cherubini stila anche il programma, scritto a mano su una foto che fa capire quale sarà l'affluenza:

ore 15,40 Duo Bucolico

ore 16,15 Ackeejuice Rockers

ore 16,45 Orchestra Grande Evento

ore 17,30 Orchestra Mendoza

ore 18,15 Liberation Project

ore 19,15 Jupiter

ore 20 dj Ralf

Alle 20.30 la scena sarà tutta per lui ma Jovanotti anticipa che ci sarà sempre "a godermi gli altri e magari anche a far partire le jam".

Jova Beach Party 2019: la Scaletta

01 Megamix

02 Ti porto via con me

03 Salvami

04 Mani libere

05 Vado

06 Oh, vita!

07 Fame

08 Estate

09 Serenata rap

10 La statua della mia libertà (Samuel cover)

11 Nuova era

12 Tutto l'amore che ho

13 Io danzo

14 Piove

15 Sabato

16 A te

17 Baciami ancora

18 L'estate addosso

19 Bella

20 L'ombelico del mondo

21 Attaccami la spina

22 La mia moto

23 (Tanto)³

24 E non hai visto ancora niente

25 Tensione evolutivaBis:

26 Penso positivo

27 Il più grande spettacolo dopo il big bang

28 Ragazzo fortunato

La scaletta potrebbe subire variazioni da parte dell'artista