Jessy e Briciola cercano una casa

Sperano di fare breccia nel cuore di una famiglia amorevole che non si lasci condizionare dalla loro età anagrafica e scelga di adottarle assieme. Parliamo di Jessy e Briciola, affettuose gattine di 12 anni che, purtroppo, devono dire addio alla loro compagna umana. Questa, infatti, non riesce più a prendersi cura di loro e dunque è costretta ad affidarle ad una nuova famiglia che continui a farle sentire amate e protette. Inizialmente timide con chi non conoscono, queste micione vivono assieme da sempre. Amano addormentarsi l’una accanto all’altra e sono accomunate anche dal medesimo, pacifico, carattere. Trascorrono le loro giornate distese, sornione, sul divano o ricavandosi una piccola cuccia sopra a calde coperte appoggiate su sedie o letti. Alla caccia alle lucertole, dunque, Jessy e Briciola preferiscono la tranquillità della vita casalinga. Sono due pantofolaie alle quali basterebbe avere a disposizione qualche giaciglio comodo e laute razioni di coccole per essere felici.

Proprio la tranquillità del loro carattere, le rende candidate perfette anche per pensionati in cerca di amorevoli felini con cui tenersi compagnia oppure persone alla ricerca di mici tranquilli e mai eccessivi. Inseparabili, basta avvicinarsi a loro con delicatezza per convincerle a mettere a nudo tutta la loro dolcezza. Buone forchette, sono entrambe tigrate anche se Briciola, a differenza della sorella, oltre alle sfumature sui toni del marrone ha il pelo striato di arancio. Considerata l’iniziale timidezza del loro carattere, non sono le candidate perfette per nuclei familiari composti anche da bambini che, anche se inconsapevolmente, potrebbero finire per spaventarle con urla di gioco e schiamazzi. Jessy e Briciola attendono speranzose una famiglia amorevole che vada oltre la loro età anagrafica e dimostri, che l’amore vero non conosce età. Per conoscerle o per maggiori dettagli, contattare il 3398952135.