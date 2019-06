Jacke Clemons, sassofonista di Springsteeen, a Lugo

LUGO. Clemons nel mondo del rock è un cognome “pesante”: era quello di Clarence, mitico sassofonista della E-Street Band di Bruce Springsteen, morto nel 2011. Oggi è quello di Jacke, nipote di Clarence, un altro “Big Man” come chiamavano suo zio, di cui ha preso orgogliosamente e meritatamente il posto al fianco del “Boss”.

Jacke Clemons si esibirà questa sera alle 21.30 (ingresso 18 euro più prevendita” nel chiostro del Carmine di Lugo, in via Baracca 1,

Nel 2013 è uscito il suo Ep di debutto, dal titolo “Embracing light”.

Con solo poche canzoni originali, il cantante e polistrumentista ha offerto un accenno ammaliante di quanto aveva da dire e del modo intricato in cui lo diceva. Poi è arrivato il suo album “Fear + Love” nel 2017, che ha permesso un apprezzamento più profondo di ciò che Clemons aveva da offrire. Il 22 marzo 2019 Jake Clemons ha dato alle stampe il singolo “Democracy”, la sua interpretazione del classico di Leonard Cohen, originariamente pubblicato nel 1992.

L’evento è organizzato dall’associazione Nebraska con il patrocinio del Comune di Lugo.

E proprio Lorenzo Semprini dell’associazione e leader dei Miami & The Grooves, nonché amico di Bruce Springsteen, uno dei pochi italiani ad essersi esibiti con lui su un palco, introduce stasera con la sua band il live di Clemons e presenta così il concerto: «Ci sono i capelli, poi ci sono gli occhiali, ma alla fine c’è una persona che è una calamita per energia positiva, emozione e creazione di storie. Mentre sente una profonda connessione con il suo passato, Jake Clemons continua ad avere una altrettanto profonda connessione con il presente vivendo la vita attraverso un continuo viaggio musicale. Se prendi il lato misterioso e robusto di Johnny Cash e lo misceli con lo struggente amore per la vita di Bruce Springsteen, finisci con ritrovarti di fronte il talentuoso Jake. Recentemente è stato ospite di Eddie Vedder e di Glen Hansard ad Amsterdam in occasione della prima data europea del leader dei Pearl Jam. Suona la chitarra, il sax, il piano e la batteria, scrive musica, canta, ama il rock ’n roll!».



Info e prenotazioni: 338 8897725