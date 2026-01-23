Una vignaiola e una tatuatrice: domeniche creative tra pittura e vino

MERCATO SARACENO. Una vignaiola e una tatuatrice, un connubio insolito nel nome della creatività e del gusto. Pittura estemporanea e buon vino si incontrano di domenica nella Valle del Savio per dar vita a una nuova esperienza di gusto e socializzazione. La tatuatrice e artista Lady Sara e Silvia Casali di Tenuta Casali organizzano i “painting a catz”, workshop di pittura in cui i partecipanti potranno scoprire qualcosa di se stessi e del mondo che li circonda attraverso l’arte, spaziando tra tecniche e superfici diverse, e socializzare tra una colazione a base di tè, caffè e biscotteria e ovviamente vino, in particolare un aperitivo a base di spumante metodo classico da uve Sangiovese “Villa Zappi” e altri vini della Cantina Casali. Il primo appuntamento è stato il 18 gennaio, ma l’esperienza procede di domenica in domenica fino al prossimo 8 febbraio, l’appuntamento sarà sempre dalle 9 alle 12.30 nell’atelier privato di Lady Sara a Mercato Saraceno, con la possibilità di partecipare a una o più mattine. Per capire cosa succede, nella prima giornata il workshop si è concentrato sulla pittura astratta e materica coinvolgendo i partecipanti nel mettersi alla prova con carta, nuvola e cotone, acqua e inchiostri, pennelli giapponesi di bambù, gomma e carboncino. Nei prossimi due appuntamenti i protagonisti saranno invece tela pittorica, cemento e cazzuola, bombolette spray, piume e foglia d’oro, mentre nell’ultimo laboratorio sarà dato spazio ad acrilici e pastelli a cera, marker e collage su dischi di legno. I quattro elementi fondamentali, acqua, aria, terra e fuoco, al centro dei diversi laboratori saranno richiamati anche al momento dell’aperitivo in un abbinamento arte-vino che metterà al centro legami primordiali presenti in natura. In particolare il protagonista dell’aperitivo sarà lo Spumante Metodo Classico dosaggio zero Villa Zappi di Silvia Casali, una bollicina affinata per settantadue mesi sui propri lieviti nella cantina di affinamento sotterranea nel cuore di Mercato Saraceno, di cui le prime bottiglie della prima annata sono state stappate lo scorso novembre. Nei calici anche altri due vini signature della Tenuta Casali: l’aromatico Famoso e il vegetale Cabernet Sauvignon “Damianus”. Le organizzatrici forniranno tutti i materiali necessari ai partecipanti, che al termine dei singoli incontri potranno portare a casa la propria opera. I posti sono limitati, per info e iscrizioni: https://ladysaratattoo.it/test/painting-a-catz/