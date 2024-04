Sei chilometri fra gli agriturismi delle colline di Oriolo. Domenica in movimento ma con gusto alla scoperta di prodotti e storia

Pic nic sotto la Torre di Oriolo. La primavera sboccia tra i vigneti dei colli faentini con un appuntamento che è già un classico del “trekking del gusto”. Domenica 5 maggio il pic nic itinerante è una bella occasione per andare alla scoperta degli agriturismi e delle aziende agricole dell’associazione Torre di Oriolo, che per l’occasione aprono aie e giardini . Punto di ritrovo e di partenza sarà l’agriturismo e cantina La Sabbiona (via di Oriolo 10), dove si consiglia di arrivare alle 10. Da qui si parte a piedi su un percorso di circa 6 chilometri non prima di uno sfizioso antipasto composto da sformatino squacquerone e stridoli, pomini, mazzetti di asparagi gratinati con pancetta croccante e spianata di farina di farro (fino alle 11.30). Il percorso gourmet proseguirà con una tappa a Ca’ Vincenzona (via San Mamante 125), dove tra le 11.30 e le 12.30 saranno servite farfalle con pomodorini, zucchine e ricotta salata. All’agriturismo letterario Ca’ de’ Gatti (via Roncona 1), dalle ore 12.30 alle 13.30 i partecipanti potranno gustare una millefoglie di patate, funghi e scamorza e timo prima di passare ad assaporare il Roast beef di manzo con insalata di carciofo Moretto e scaglie di grana alla Locanda della Fortuna (via San Mamante 136) dalle 13.30 fino alle 15. Il gran finale del picnic itinerante sarà nel parco panoramico ai piedi della Torre di Oriolo, dove dalle 15 alle 17 l’azienda agricola Rio del Sol proporrà ai partecipanti una crostata di fragole e un fagottino mele e mirtilli. Dopo la gustosa camminata la sosta per una visita alla torre medievale, con vista dalla sommità su tutta la Romagna, è d’obbligo. All’interno sarà possibile visitare anche la mostra “Mito ed Eros” con le opere di Davide Caprile e Werther Vincenzi, una retrospettiva tra colore, sculture, donne e immagini del passato che evocano l’artigianato secolare del ferro battuto che dai tempi della torre forgia con il fuoco passato e presente. Tutti i piatti del picnic itinerante saranno serviti dalle singole aziende, che metteranno a disposizione prati e giardini dove poter mangiare con le giuste distanze e un sano appetito. Al momento dell’arrivo all’agriturismo La Sabbiona saranno fornite ai partecipanti tutte le indicazioni necessarie sul percorso da compiere in autonomia per raggiungere le varie tappe. Il percorso complessivo è lungo 6,3 km ed è in parte asfaltato e in parte sterrato, si consiglia di indossare scarpe comode, di portare un plaid per poter pranzare sull’erba e di mettersi in cammino con una borraccia piena d’acqua. Il costo completo del picnic itinerante (antipasto, due primi, secondo e dolce; bevande escluse) è di 40 euro (+ 3 euro di cauzione per il calice). Possibilità di menù vegetariano, da specificare al momento della prenotazione da farsi entro venerdì 3 maggio alle 12 andando su www.torredioriolo.it/prenota-ora-il-tuo-pic-nic/. In caso di maltempo il picnic itinerante sarà rinviato a domenica 12 maggio.