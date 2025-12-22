Presepe Vivente Montefiore Conca: date, orari e novità della XXXII edizione

L’affascinante borgo medievale di Montefiore Conca, nell’entroterra riminese, si prepara ad accogliere migliaia di visitatori con la XXXII edizione del Presepe Vivente, uno degli eventi più suggestivi del Natale romagnolo. La manifestazione è organizzata dalla Pro loco di Montefiore Conca (aderente all’Unpli), in collaborazione con il Comune e il Comitato cittadino.

Il paese, dominato dalla sua iconica Rocca Malatestiana, si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto nelle serate del 26 dicembre, 28 dicembre e 1 gennaio, dalle 17 alle 20, offrendo un’esperienza immersiva che unisce storia, cultura e spiritualità, e conduce i visitatori a rivivere la magia di un Natale antico.

La locandina ufficiale dell’evento - che raffigura due viandanti diretti verso un castello illuminato da una luce dorata - ne anticipa perfettamente lo spirito: un percorso emozionante che accompagna il pubblico indietro nel tempo attraverso scene viventi, personaggi in costume, mestieri tradizionali e ambientazioni storiche ricreate con grande cura. Le strette vie del borgo si popolano di artigiani, soldati romani, pastori e famiglie, trasformando Montefiore Conca in un autentico villaggio della Palestina di duemila anni fa.

Una delle novità di quest’edizione è l’introduzione dei denari, moneta antica che i visitatori potranno utilizzare per acquistare piatti tipici, degustazioni e prodotti artigianali nelle taverne storiche allestite per l’occasione. Grazie ai punti di “cambio moneta”, i partecipanti potranno vivere un’esperienza ancora più autentica, immergendosi completamente nell’atmosfera dell’epoca, dove ogni dettaglio richiama il passato e ogni gesto contribuisce a far sentire il pubblico protagonista di una storia antica e affascinante.

Il Presepe Vivente di Montefiore Conca affonda le radici in una tradizione ultratrentennale ed è animato ogni anno da centinaia di volontari, impegnati nella realizzazione di una rappresentazione corale e coinvolgente. Tra le consuetudini più amate spiccano la scelta del Bambin Gesù, affidato ogni anno al neonato del paese nato più vicino al Natale, e la presenza di vere famiglie che interpretano la Sacra Famiglia. Gli artigiani locali – fabbri, filatrici e fornai – ripropongono inoltre i mestieri dell’epoca, lavorando dal vivo e mostrando ai visitatori tecniche e gesti della tradizione.

L’illuminazione soffusa, volutamente ispirata a quella di un tempo, con fiaccole e lanterne distribuite lungo il borgo, contribuisce a creare un’atmosfera suggestiva che avvolge ogni angolo del centro storico.

L’ingresso al Presepe Vivente costa 7 euro ed è gratuito per i bambini sotto i 12 anni. L’evento rappresenta un’occasione ideale per le famiglie e per tutti coloro che desiderano vivere le festività natalizie in uno dei borghi più affascinanti della Romagna, tra tradizione, storia e il calore di una comunità che ogni anno rende questo presepe uno dei più belli e partecipati del territorio.