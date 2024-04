Lungo le creste del sentiero Italia

E’ dalla sua fondazione avvenuta nel 1863 che il Club Alpino Italiano si è dato il compito di diffondere la conoscenza e l’interesse per i territori montani, sia per i valori scientifici e naturalistici, sia per i valori culturali e storici espressi dal suo paesaggio e dalle testimonianze antropiche. Il modo migliore per scoprire questi ambienti è il passo lento lungo gli innumerevoli cammini, tracciati millenari lontani dai flussi turistici convenzionali che portano a scoprire senza fretta l’Italia in una esperienza lungo antiche percorrenze che uniscono cultura e bellezze naturalistiche, accompagnati a ritmo lento dalla spiritualità di questi luoghi.

Il Sentiero Italia Cai abbraccia tutto questo, diventandone una avventura iconica, delineando il crinale del nostro Appennino e intersecando tracciati che hanno caratterizzato la storia e l’evoluzione delle nostre civiltà. Ed è proprio raccontando tre giornate indimenticabili lungo questo percorso che vogliamo invogliare a scoprire questa indescrivibile emozione. Tre tappe del Sentiero Italia Cai sviluppate nella provincia di Forlì-Cesena con gli sconfinamenti orografici in terra toscana del Casentino, dal grazioso paese di Balze di Verghereto fino al passo della Calla, nel cuore del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Falterona e Campigna.