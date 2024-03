Insieme al Cai di Cesena in uno dei percorsi più suggestivi dell’Appennino

E’ una tra le più belle e interessanti escursioni nelle nostre vallate romagnole, un percorso a forte caratterizzazione storico-ambientale, su un tracciato noto almeno dal XII secolo. La mulattiera “Strada dell’Alpe” - il suo antico nome - su cui si svolge una buona parte del percorso, ha infatti un grande passato: era l’antica via di comunicazione tra Romagna e Toscana, percorsa per secoli da viandanti, carbonai, pastori e pellegrini. Dagli “Annales Stadenses” del germanico Monaco Alberto, redatti nel 1152, abbiamo notizia della sua inclusione nella “Via Romea di Stade”, una delle Vie Romee ovvero degli itinerari che conducevano a Roma, meta di pellegrinaggio nel Medioevo. Il riferimento a Stade riguarda Alberto, il monaco benedettino di Stade, a cui dobbiamo la descrizione più antica della Via quale tragitto più breve per raggiungere Roma partendo da Stade . Nella parte - in particolare dalle Gualchiere in poi - grazie anche all’istituzione di una “Area Wilderness”, mantiene inalterate le sue caratteristiche geomorfologiche che hanno permesso il mantenimento di una certa integrità dell’area e gli hanno conferito un aspetto particolarmente selvaggio, aspetto che ne è appunto il valore primario.

Lasciata l’auto in uno slargo posto sulla Sp 137, accanto alla spalla del ponte sul Fosso delle Gualchiere, dopo aver superato, provenendo da Bagno, il bivio per la “Strada dei Mandrioli”, inizia il percorso, segnato Cai 177 e 181, Val di Bagno Trek, Il Cammino di San Vicinio, Via Romea-germanica. Si scende nella stretta valle per attraversare il borghetto delle Gualchiere (520 slm), un insediamento paleoindustriale documentato fin dal Cinquecento, perfettamente restaurato. Oggi vi si trova, fra l’altro, un agriturismo. Lasciato alle spalle il nucleo, si prosegue il cammino su un ampio stradello delimitato da un muro a secco. Tenendosi alla destra di un traliccio che si para davanti, si imbocca dopo pochi metri il vecchio tracciato - scavalcando un esile fosso - che inizia subito a salire sinuoso con rapidi tornanti su un selciato eroso dall’acqua. La salita termina dopo poco e ci permette di procedere a mezza costa in discesa per poi inoltrarci, sempre su tratti di mulattiera selciata, nella valle scavata dal Fosso del Capanno. Sempre scendendo si giunge nei pressi di una cascatella naturale sovrastata dai ruderi del Capanno dei Campacci, seminascosti da folta vegetazione spinosa e da una piantata di pini. Risalendo dolcemente sulla strada ora ben definita e discretamente conservata, in pochi minuti si arriva al ponte sul fosso del Capanno. Subito passato il ponte - siamo alla confluenza del fosso del Recetto o Chiuso (su alcune carte “delle Valchirie”, probabile fascinosa storpiatura dell’originario “Valchiere”) con quello delle Capanne - ci si imbatte in una tabella in metallo che delimita l’ “Area Wilderness” con un decalogo sul comportamento da tenere al suo interno. A destra una piccola costruzione ricorda la Cappella Balassini - altrimenti Maestà del Ponte, Maestà di Lorenzo Birbone o Cappella del Ponte - riassettata più volte e con un’immagine in arenaria rappresentante La Madonna del Galestro, opera di Silvano Fabiani.