In cammino sulle tracce di S. Francesco

Il “Cammino di San Francesco da Rimini a La Verna” coinvolto nel più grande evento nazionale dedicato a questo genere di itinerari tra turismo e spiritualità nell’ambito del progetto di promozione congiunta di tutte le regioni italiane in collaborazione con Ministero del turismo ed Enit.

Il settore è quello della valorizzazione del turismo lento, una modalità di viaggio sempre più in voga che permette di assaporare appieno anche angoli meno noti della nostra Penisola, in particolare magari con la primavera. E in questo contesto “Cammini Aperti” si pone l’obiettivo di essere il più importante evento nazionale dedicato ai sentieri/itinerari, promuovendo i valori dell’accessibilità.

In Emilia-Romagna “Cammini Aperti” si terrà sulla Via Francigena e il 14 aprile prossimo sul percorso di San Francesco da Rimini a La Verna, itinerario ad anello che conduce alla scoperta dei luoghi di San Francesco nel cuore del Montefeltro. L’iniziativa si svolgerà su un tratto di 10 km da San Leo a Tausano, per poi tornare indietro, in un mix di natura, spiritualità e storia laddove sono passati personaggi di ogni tempo, da San Leone a San Francesco, da Dante a Cagliostro. Si tratta della seconda tappa del Cammino che tocca luoghi come il Convento di Sant’Igne - costruito nel luogo dove Francesco e frate Leone bivaccarono la notte precedente l’ingresso a San Leo - visitando la chiesa, il chiostro e la sala del capitolo. Da qui, passando per il Varco della biforca, si salirà sulla dorsale di Tausano, geosito e sito di interesse comunitario tutelato dall’Unione europea, per visitare la chiesa settecentesca di Sant’Eurosia. Al ritorno l’escursione si concluderà con la visita del centro storico di San Leo con la Cattedrale di San Leone, la Pieve palazzo Nardini in cui San Francesco ricevette in dono, dal conte Orlando Catani di Chiusi, il monte della Verna.