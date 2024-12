Il fascino del Canale dei Mulini

Il Canale dei Mulini unisce la Vena del Gesso Romagnola, attraversata dal fiume Senio, al Delta del Po, che si estende fino al fiume Reno. Il percorso inizia dalla singolare “steccaia” della Chiusa di Tebano, dove il fiume Senio è deviato per alimentare il canale, e si sviluppa fino ad Alfonsine, dove il canale confluisce nel Canale di Bonifica.

Questo itinerario è pensato per il turismo lento e sostenibile: un invito a percorrere il cammino a piedi, in bicicletta o in auto, fermandosi a scoprire i luoghi di interesse che costellano il tragitto. La storia, la cultura, la gastronomia e le tradizioni della Bassa Romagna si intrecciano lungo ogni tratto, regalando un’esperienza unica.