Il fascino dei borghi fantasma in Romagna, abbandonati per ragioni economiche o in seguito a disastri naturali

Spiagge affollate, tuffi in mare, giochi sulla sabbia e balli all’aperto sotto le stelle. L’immagine da cartolina dell’estate in Riviera è l’icona della Romagna nel mondo. Ma c’è anche un’altra Romagna, più intima, solitaria, poco conosciuta. Ed è quella dei borghi dimenticati. Frazioni abbandonate nel corso dei decenni per diversi motivi, frane, terremoti, esondazioni ma anche per le conseguenze di eventi bellici, l’isolamento dalle vie di comunicazione o questioni economiche, per il lavoro venuto meno.

Formignano Come Formignano, borgata della Valle del Savio sopra Borello sede fino al 1962 di una importante miniera di zolfo. Quando l’impianto fu chiuso, il villaggio minerario venne abbandonato. Alla fine degli anni ‘80 un gruppo di appassionati di memoria storica fondò la società di ricerca e studio della Romagna mineraria al fine di far uscire il luogo dall’incuria che, dopo essere stato oggetto di una riqualificazione dal 2010 con sistemazione delle strade e creazione di piazze e spazi di aggregazione, oggi si presenta come un museo a cielo aperto.

Pietrapazza Posto a poco più di 600 metri sul livello del mare nella vallata del Bidente, Pietrapazza, un tempo popolata da 200 persone, è un paese fantasma abbandonato nel 1971, di cui restano la chiesa dedicata a Sant’Eufemia, il piccolo cimitero e una manciata di case coloniche in rovina oltre a un ponte in pietra sul fiume. Nessuno ci vive più eppure il borgo è ancora frequentato, essendo inserito in una zona di sentieri percorsi da ciclisti in mountain bike e camminatori nell’area delle Foreste Casentinesi, mentre d’estate è meta di bagnanti che cercano refrigerio con un tuffo nelle acque fredde del torrente che crea pozze e cascatelle. Pastorale Del piccolo agglomerato rurale di Pastorale resta un cumulo di abitazioni ricoperte dalla vegetazione che portano ancora visibili i segni del terremoto che danneggiò le case del borgo, situato a un’altitudine di 720 metri. Dopo il sisma i suoi 60 abitanti abbandonarono l’abitato, vicino al quale si trova l’altra borgata dimenticata di Santa Maria di Montegiusto dove le case così come il santuario e il cimitero sono in rovina dopo che l’8 dicembre 1967 anche l’ultimo abitante abbandonò la frazione, isolata dalla nuova strada provinciale. Di Montegiusto resta invece ancora la testimonianza dell’antica e venerata statuina lignea della Madonna ora custodita a Tavolicci, abitato da poche decine di persone e tristemente noto per l’eccidio del 1944 in cui vennero trucidati 64 abitanti, tra cui 10 bambini.