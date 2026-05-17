Giornata dei mulini 2026, La rinascita dell’antico Mulino della Rocca, simbolo dell’identità dell’Appennino

C’è un luogo, nascosto tra i boschi dell’Appennino tosco-emiliano, dove il tempo sembra essersi fermato e dove ogni pietra racconta una storia di lavoro, ingegno e comunità. È l’antico Mulino della Rocca, nella frazione di Rocca Pitigliana, nel comune di Gaggio Montano: un opificio ad acqua le cui origini affondano almeno nel XIV secolo, quando la forza dei torrenti rappresentava una risorsa vitale per le popolazioni di montagna.

Costruito con materiali semplici e solidi - pietra, ferro e legno - il mulino è un esempio tipico della tradizione appenninica, con le sue caratteristiche ruote orizzontali a catini. Qui, per secoli, l’acqua del torrente Marano veniva raccolta in un invaso, il “bottaccio”, e fatta cadere con precisione per mettere in movimento le macine. Un sistema tanto essenziale quanto efficace, capace di trasformare il lavoro della terra in nutrimento.

Il Mulino della Rocca non era solo un luogo produttivo, ma un punto di riferimento per un intero territorio. Vi si macinavano grano, mais, ghiande e altri semi destinati anche all’alimentazione animale, ma soprattutto castagne, vera ricchezza dell’Appennino. La farina di castagne, calorica e nutriente, ha garantito per secoli la sopravvivenza delle comunità locali, diventando simbolo di una civiltà contadina resiliente e profondamente legata al proprio ambiente. La lavorazione era un’arte. I contadini arrivavano con i loro sacchi, affidandoli al mugnaio che li pesava e li svuotava nelle tramogge, grandi contenitori in legno da cui il grano cadeva nell’“occhio” della macina. Il segreto stava tutto nella regolazione: la distanza tra le macine, la velocità della rotazione, la gestione dell’acqua. Un sapere tramandato di generazione in generazione, che faceva del mugnaio una figura centrale, quasi al pari di un artigiano esperto o di un custode di conoscenze preziose. Non a caso un antico proverbio locale recitava: «Sta bene al mondo chi ha un colletto bianco e un sasso tondo», accostando simbolicamente il prestigio del clero a quello dei mugnai. Segno di quanto questa attività fosse considerata fondamentale.

Le ricerche storiche confermano la lunga vita del mulino. Documenti rinvenuti nell’Archivio di Stato di Bologna attestano la sua attività già nel 1807, in occasione di un censimento napoleonico sugli opifici. Ma studi successivi hanno permesso di risalire ancora più indietro, fino alla fine del Trecento, quando l’edificio esisteva già nello stesso luogo, con un toponimo di origine longobarda. Come molti impianti tradizionali, anche il Mulino della Rocca ha conosciuto un lento declino nel corso del Novecento. Dopo la Seconda guerra mondiale l’attività cessò, lasciando spazio prima a un laboratorio di falegnameria e poi all’abbandono. Un destino comune a tante strutture analoghe, travolte dal cambiamento economico e sociale.

La rinascita arriva nel 1999, quando l’edificio viene scoperto e acquistato insieme a una vicina casa in pietra. Il restauro, complesso e rispettoso dei vincoli storici e paesaggistici, ha restituito dignità a questo luogo, riportandone alla luce le caratteristiche originarie. La sala delle macine, cuore del mulino, è stata ricostruita conservando le componenti originali, permettendo oggi di leggere con chiarezza il funzionamento dell’antico opificio. Dal 2004 il mulino è tornato a vivere. Non più come centro produttivo, ma come spazio della memoria e della condivisione. Dove si può anche soggiornare. Passeggiando tra le sue stanze si possono ancora immaginare i gesti dei mugnai, il rumore dell’acqua, il viavai dei contadini con i loro animali da soma. Un luogo di lavoro, certo, ma anche di incontro e di scambio, dove si intrecciavano storie e relazioni. Il Mulino della Rocca non è solo un edificio recuperato, ma un frammento vivo di identità appenninica: testimonianza di un passato fatto di fatica e povertà, ma anche di solidarietà, competenze e senso di comunità. Un passato che, grazie a interventi come questo, continua a parlare al presente.