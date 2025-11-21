Fiera dell’Oliva a Coriano: weekend di degustazioni, olio nuovo e tradizione

Le giornate si accorciano, ma a Coriano il calendario degli eventi si allunga. Ed entra nel clou, con la Fiera dell’Oliva e dei prodotti autunnali e si amplia allargando gli orizzonti al Natale. Il borgo storico incastonato sulle prime colline del Riminese si appresta a vivere uno degli eventi più importanti. In una nuova collocazione temporale, domani e domenica il paese si trasforma nell’epicentro dei sapori, in un viaggio alla scoperta del patrimonio gastronomico locale, tra degustazioni guidate per imparare a riconoscere un Evo di qualità, piatti frantoiani preparati da chef d’eccellenza e l’opportunità di fare scorta direttamente dai principali produttori. Non solo olio e prodotti di stagione, comunque, ma anche arte e cultura in un vero e proprio festival di convivialità e tradizione.

Un’antica tradizione che anima un intero territorio

«La Fiera dell’Oliva è il cuore dell’autunno corianese, un appuntamento che unisce tradizione, gusto e comunità - sottolinea il sindaco Gianluca Ugolini. - È una vetrina importante per i nostri produttori e un momento prezioso per riconoscerci nel valore delle nostre radici». Mentre Anna Pazzaglia, assessore alla cultura, al turismo e agli eventi rimarca come quest’anno il programma della settimana dedicata alla Fiera dell’Oliva sia «particolarmente ricco con spettacoli, cene a tema,visite guidate, mercatini, giochi e sport».

In entrambe le giornate, dalle 8 alle 19 spazio al classico mercato dell’oliva, all’olio nuovo (fulcro della festa), ai prodotti della stagione e alle specialità portate dai produttori locali. In vetrina i principali frantoi della Cna, Vasconi e Angelini di Coriano, Lo Conte e Baffoni di Misano, Corazza e Sadafè di Rimini, Pecci di Morciano, Bigucci di San Giovanni in Marignano, Ripa & C. di Trarivi e Podere La Torre di Roncofreddo. Inoltre, tra i frantoi locali, sarà presente il frantoio Pasquinoni di Cerasolo Ausa. Un patrimonio che testimonia la vitalità della filiera locale e la qualità degli extravergini romagnoli.

Il via ufficiale domani alle 11, con il taglio del nastro alla presenza delle autorità, dei volontari e del presidente della Pro loco Coriano e dei rappresentanti della Casa dell’Olio, da sempre anime della manifestazione. A seguire, da mezzogiorno apertura della cucina frantoiana con piatti a base di olio Evo novello e prodotti del territorio a cura degli Chef Angelo Baffoni e Gianmarco Meduri poi alle 15 seminario sulle proprietà nutraceutiche dell’olio Evo a cura della biologa e nutrizionista Beatrice Carlini, alle 16 degustazione guidata di tre oli evo di provenienza diversa nell’ambito del concorso “impariamo a riconoscere un’olio evo di qualità” mentre alle 18 la piazza ospiterà l’AperiRock con i Birri Medi.

Il nutrito calendario culturale inserito nel cartellone

Durante i due giorni della fiera spazio anche alla cultura. Sarà infatti possibile partecipare alle visite gratuite guidate al Castello e Antiquarium (alle 10 e alle 16 con partenza da Piazza Mazzini). Domani inoltre alle 21.15 aprirà la stagione teatrale del Teatro Corte Lella Costa in “Otello, di precise parole si vive”, e sempre Sabato ma alle 15, alla Biblioteca Battarra, si terrà l’ultimo appuntamento del ciclo sull’immaginazione a cura di Federico Galli. Domenica alle 16.30 il Teatro Corte ospiterà “Pollicino Dorè”, spettacolo della rassegna Corte Ragazzi dedicato ai più piccoli e alle famiglie . Mentre il 23 novembre alla biblioteca comunale si terrà dalle 9 alle 20 “Correva l’anno 1944...”, mostra sugli eventi storici che hanno coinvolto il territorio.

Le Cene d’Autunno e le eccellenze locali

Dal 24 al 27 novembre alla Casa dell’Olio, quattro serate tematiche sempre alle 20 proporranno un percorso nel gusto della stagione: la prima dedicata alla carne e vino, con prodotti forniti dal Consorzio Verde & Sole, la seconda con la cena del baccalà, realizzata in collaborazione con Carmelo Paone, la terza mercoledì 26 dedicata a funghi e verdure, grazie alla collaborazione con Fungar mentre giovedì 27 saranno protagonisti formaggi e patate, con selezione curata dalla Centrale del Latte. In tutte le serate piatti abbinati agli oli dell’Associazione Frantoiani Oleari dell’Emilia Romagna e ai vini delle cantine corianesi, in un viaggio attraverso la stagionalità e le eccellenze locali.

Dal weekend successivo countdown verso il Natale

Venerdi 28 novembre alle 18 alla Biblioteca Battarra , una conferenza sulla storia dei due mondiali di calcio vinti dalla Nazionale italiana nel 1934 e 1938 con Emiliano Procucci mentre alle 20.15 in piazza don Minzoni, cena, musica e divertimento a cura di Festa per fare Festa . Il ricavato della serata andrà in beneficenza all’associazione La Prima Coccola.

Sabato 29 novembre, dalle 17 fino a sera, il Padiglione in Piazza tornerà ad animarsi con la seconda edizione dei Giochi da Bar, tra biliardino, ping pong e briscola, mentre alle 21.15 a Teatro Corte è in programma lo spettacolo del cabarettista Gabriele Cirilli “Il meglio di ...”. Domenica 30 novembre si chiuderà il mese con il Mercatino delle Strenne e il Mercatino dell’usato, che dalle 14 alle 18 porterà in piazza artigiani, hobbisti, oggettistica natalizia, e attività per famiglie e bambini. Alle 16.30 il Teatro Corte ospiterà lo spettacolo per famiglie “La Sinfonia dei giocattoli”; alle 17.30, tra musica live e aperitivo, si terrà l’attesa accensione dell’albero di Natale.