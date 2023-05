Isolato il sindaco di Sant’Agata sul Santerno: arrivano 33 sommozzatori

Assistenza e mezzi tecnici di telecomunicazione al sindaco di Sant’Agata sul Santerno, Enea Emiliani, “da ieri bloccato all’interno del Palazzo comunale”. E una squadra di 33 volontari della protezione civile con sommozzatori specializzati nel soccorso in acqua, per lo più dislocati a Bagnacavallo, sempre in provincia di Ravenna. E’ il supporto tecnico messo in campo in queste ore da Regione Lombardia a favore degli alluvionati della Romagna. Si tratta di operatori e volontari provenienti dall’associazione sommozzatori di Treviglio, dal gruppo sommozzatori di Peschiera Borromeo, dai gruppi di Carpiano e San Donato Milanese, dal gruppo di Protezione Civile Paracadutisti di Calcinato, dal gruppo comunale di Protezione Civile di Palazzolo sull’Oglio, oltre a volontari anche dalle province di Varese e di Como. In Romagna la protezione civile lombarda sta aiutando anche a garantire le comunicazioni, con 3 mezzi di Centro trasmissione mobile (CTM) con 100 radio e tre ripetitori mobili in collegamento con la Sala operativa regionale a Milano. Proprio da qui il presidente della Regione Attilio Fontana e l’assessore alla Protezione Civile, Romano La Russa e quello al Territorio e Sistemi Verdi, Gianluca Comazzi seguono la situazione. Il governatore ha contattato telefonicamente gli operatori inviati nei luoghi dell’alluvione per ringraziarli e ricevere aggiornamenti in tempo reale. “Siamo vicini alle popolazioni colpite dal maltempo”, dice Fontana. “La nostra colonna mobile si è messa in viaggio ed ha raggiunto i luoghi alluvionati con numerosi mezzi di supporto adatti al soccorso fluviale e alluvionale. Siamo pronti a offrire ulteriore sostegno, qualora fosse richiesto”.