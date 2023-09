Ippica, Nikola Jokic non riesce a vedere vincere il suo Catullo Jet

Nikola Jokic, il miglior giocatore di basket del mondo che in questo 2023 ha vinto l’anello NBA con i Denver Nuggets, è questa sera all’ippodromo del Savio per assistere all’Europeo. Alla decima corsa c’era in pista uno dei cavalli del talento serbo, Catullo Jet della Scuderia Dream Catcher di proprietà del serbo. Ma Catullo, al debutto sull’anello cesenate, non è riuscito a vincere nonostante alla guida ci fosse un altro campione come Alessandro Gocciadoro. Il successo è andato a Corsaro San davanti a Breeding Demi e a Cannes dei Greppi.