Investito sulle strisce: grave 90enne a Cesena

CESENA. Investito sulle strisce pedonali mentre tornava a casa. É grave un 90enne. L’incidente è avvenuto attorno alle 8.30 in viale Matteotti quasi all’intersezione con via ex Tiro a Segno. Una vettura con a bordo una famiglia, per cause in corso d’accertamento da parte dei carabinieri intervenuti per i rilievi di legge, ha centrato il 90enne facendo cadere pesantemente a terra. Sul posto ambulanza ed auto medicalizzata del 118. Che hanno trasportato l’uomo al Bufalini dopo le prime cure. Preoccupa in particolar modo il trauma cranico patito dall’anziano pedone che rientrava a casa dopo aver fatto la spesa. É ricoverato in prognosi riservata al Bufalini.