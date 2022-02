Insultato il parlamentare di origini cesenati Sandro Gozi

STRASBURGO. Oggi durante il dibattito alla Plenaria del Parlamento europeo, l’eurodeputato bulgaro Angel Dzhambazki, iscritto al Gruppo Ecr (il gruppo di cui fa parte anche Fratelli d’Italia), ha insultato il collega Sandro Gozi (Renew Europa) prima dell’intervento di quest’ultimo sullo stato di diritto in Polonia e Ungheria. Dzhambazki ha chiarito che, a suo modo di vedere, il dibattito in corso non riguardava lo «stato di diritto», ma «l’odio per l’idea del concetto di nazione». «Non saremo mai d’accordo con la vostra agenda», l’agenda «delle ong che cercano di distruggere l’Europa, trasformandola in qualcos’altro», aveva avvertito il conservatore, che ha concluso l’intervento augurando «lunga vita a Orban, Fidesz, Kaczynski, la Bulgaria. Lunga vita all’Europa delle nazioni».

Subito dopo ha abbandonato l’assemblea facendo quello che molti hanno considerato un gesto del saluto romano verso la vicepresidente del Parlamento europeo Pina Picierno (Pd) che in quel momento presiedeva l’Aula. «Ho subito condannato l’accaduto e chiesto di sanzionare questo gesto ignobile e inaccettabile. Il Parlamento europeo è un monumento vivo della democrazia contro la barbarie del nazifascismo», ha spiegato la politica italiana sui social.

Intanto, su Twitter, il movimento Renaissance, la lista francese promossa dal presidente Emmanuel Macron e da En Marche, nelle cui fila è stato eletto l’eurodeputato Gozi (originario di Sogliano al Rubicone, nel Cesenate), ha chiesto alla presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola di agire. «Hai tutto il nostro sostegno, Sandro», si legge nel messaggio.

Il gesto «è per me inaccettabile, sempre e ovunque. Offende me e tutti gli altri in Europa», ha sottolineato Metsola in un tweet. «Noi siamo per il contrario. Siamo la Casa della democrazia. Quel gesto viene dal capitolo più oscuro della nostra storia e deve essere lasciato lì».

Solidarietà a Sandro Gozi espressa anche dall’italiano Ivan Scalfarotto.