Incubo traffico: per Rimini una mattina da paralisi

Giornata terribilmente complicata per gli automobilisti a Rimini. Soprattutto nell’ora di punta di questa mattina il traffico di tutto il centro della città – ma anche i raccordi dalla zona mare – è andato in tilt. Le ragioni sono molteplici: cantieri aperti, mercato ambulante, congressi in corso al palas, previsioni che minacciavano pioggia, poi arrivata verso le 11. In particolare, il cantiere per i lavori di Hera in via Circonvallazione meridionale (zona rotatoria con via Bramante e Largo Unità d’Italia) ha creato lunghe colonne di auto. Ma non è affatto la sola causa.