Incidente nel tratto di Cesena dell’A14: tre feriti e rallentamenti

Poco dopo le 20 una squadra del distaccamento vigili del fuoco volontari di Savignano sul Rubicone, è intervenuta in autostrada A14 corsia nord al km 101 per incidente stradale. Il tratto è quello a poche centinaia di metri dal casello di uscita di Cesena.

I vigili del fuoco hanno aiutato ad estrarre da un autovettura ed un camper, quest’ultimo uscito dalla sede stradale terminando la corsa nel fosso laterale all’autostrada, tre persone ferite nell’urto per affidarle al personale di Romagna Soccorso intervenuto con due ambulanze e l’auto con medico. I feriti, tutti di lieve entità, sono stati trasferiti al pronto soccorso del Bufalini di Cesena per le cure necessarie. Sul posto per i rilievi dell’accaduto e ricostruire la dinamica del sinistro, la polizia stradale di Pieve Acquedotto. Si sono registrati rallentamenti e file nel tratto cesenate di autostrada per circa un’ora.