Incidente con 4 veicoli in Secante a Cesena: feriti e strada chiusa

1 di 5

Maxi incidente sulla Secante. Nella corsia che porta verso Forlì. A ridosso dell’uscita finale in zona via S. Cristoforo per cause in corso d’accertamento si sono schiantati 4 mezzi: due vetture e due furgoni. Un tamponamento a catena con carambola, alle 17.20 circa, sulle cui cause sono in corso accertamenti. Sul posto i soccorsi con i vigili del fuoco ed il 118 impegnati a rimuovere i feriti dalle lamiere ed a trasportati al Bufalini per le cure del caso.

La strada sul momento è stata chiusa: dall’ultima uscita i veicoli in marcia verso Forlì vengo deviati lungo la via Dismano.

Il ferito che ha riportato le conseguenze più serie è un 49enne di Forlimpopoli che in questo momento sta effettuando esami diagnostici per quantificare le ferite subite al pronto soccorso dell’ospedale Bufalini di Cesena. La Secante i direzione Forlì anche nell’ultimo tratto è stata riaperta (partendo prima da una sola corsia di transito) una manciata di minuti dopo le 19 mentre i carro attrezzi stavano completando le manovre di recupero dei veicoli incidentati.