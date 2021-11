Incidente a Glorie: travolto il preparatore atletico del Ravenna

Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina a Ravenna in via Cerba. Coinvolto il preparatore atletico del Ravenna, Marco Torelli, che, mentre stava raggiungendo in moto il centro sportivo di Glorie, è stato travolto da una Hyundai Atos, che ha perso aderenza sull’asfalto bagnato. Torelli, che era a bordo del suo maxi scooter, è stato sbalzato oltre il guard-reail ed è finito in un fosso adiacente alla strada.

I primi a prestare i soccorsi a Torelli sono stati l’allenatore del Ravenna, Andrea Dossena, il vice Samuele Olivi e il preparatore dei portieri Stefano Dadina, che erano in auto poco dietro Torelli. Torelli, soccorso prontamente dall’ambulanza del 118, è stato trasportato all’ospedale Bufalini di Cesena: ha un femore e un braccio rotto, ma non è in pericolo di vita.