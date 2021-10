In auto con caricatore e munizioni, a casa trovati 10 etti di droga

Nella tarda mattinata di ieri la Polizia di Stato ha arrestato un 20enne pugliese per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I poliziotti della Squadra Mobile della Questura hanno proceduto al controllo di un’autovettura Lancia Y a bordo della quale erano presenti quattro giovani. Nel corso dell’identificazione, uno dei giovani manifestava segni di insofferenza, insospettendo gli operatori che, pertanto, effettuavano un controllo approfondito del mezzo, rinvenendo sotto uno dei tappetini posteriori, un calzino al cui interno era custodito un caricatore per pistola munito di 9 proiettili calibro 9×19, con ad altri 5 proiettili dello stesso calibro ed un tirapugni. A seguito di quanto rinvenuto, sono state effettuate perquisizioni alla ricerca di armi a carico degli occupanti del mezzo, nel corso delle quali nell’abitazione del 20enne sono stati sequestrati 620 grammi circa di hashish, 420 grammi di

cocaina, nonché 1.080 euro verosimilmente provento dello spaccio, oltre a un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente.

Il giovane si è assunto anche la responsabilità del caricatore con i proiettili, ed è stato arrestato per la detenzione di droga e indagato in stato di libertà in ordine ai reati legati al possesso delle munizioni. Su disposizione della procura è stato portato in carcere.