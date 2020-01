Un passo in avanti verso la salvezza per l’Imolese, con i rossoblù a impattare 2-2 al Braglia. I canarini sbloccano per primi il risultato e si portano in vantaggio al 20′ grazie a Spagnoli. Bella reazione dei ragazzi di Atzori nella ripresa: al 60′ arriva il pareggio su autogol di Davì, poi un minuto dopo l’1-2 rossoblù giunge grazie a Chinellato, appena entrato dalla panchina. I padroni di casa non ci stanno e acciuffano il definitivo pareggio all’86’ con Varutti