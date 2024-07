Week end in pista, all’autodromo Enzo e Dino Ferrari arriva la 4 Ore di Imola European Le Mans Series

Appuntamento da non perdere nel week end per gli appassionati di gare automobilistiche all’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari. Sulla pista del Santerno vanno in scena infatti i protagonisti della 4 Ore di Imola, terzo round dell’European Le Mans Series, uno dei più prestigiosi campionati a livello internazionale. Il weekend della 4 Ore di Imola, la cui gara scatterà domenica 7 luglio alle 11.30, e che vede nel programma anche la disputa delle categorie di supporto Porsche Carrera Cup Benelux e Supersport/X-GT4, sarà preceduto domani da una giornata di test. E' possibile acquistare i biglietti sul sito ticketone.it: biglietto premium (abbonamento sabato e domenica che comprende paddock pitwalk e gridwalk) 17 euro; biglietto discovery (abbonamento sabato e domenica, paddock incluso) 12 euro.

Occasione da non perdere venerdì, con entrata libera al Paddock dalle ore 16.30 alle ore 19.00 mentre sarà funzionante in tutte e tre le giornate la Fanzone ELMS, situata nella nuova area Paddock Garden, con iniziative, intrattenimento e food truck.

La griglia di partenza della 4 Ore di Imola vedrà al via 43 vetture e 128 piloti, tra cui cinque vincitori della ultima 24 Ore di Le Mans: Nicklas Nielsen (Ferrari AF Corse - Hypercar), Oliver Jarvis (United Autosports - LMP2), Bijoy Garg (United Autosports - LMP2), Francois Perrodo (AF Corse - LMP2 Pro/Am) e Nico Varrone (AF Corse - LMP2 Pro/Am). I 128 piloti e le 28 squadre rappresenteranno 30 nazioni diverse, con l’Italia al via con quattro squadre e sette piloti.

Nella LMP2 guida la classifica di campionato l’equipaggio composto da Sebastian Alvarez, Vlad Lomko e Tom Dillmann, che ovviamente parte con i favori del pronostico anche se i rivali non mancano, a cominciare dal vincitore delle 4 Ore di Imola 2022, Louis Deletraz, che dividerà il sedile con l’ex-pilota di Formula 1 Robert Kubica e il britannico Johnny Edgar. I colori italiani sono rappresentati da Matteo Cairoli, che gareggia assieme al tedesco Jonas Ried e al francese Maceo Capietto nel team Iron Lynx; e da Luca Ghiotto, con il resto dell’equipaggio composto dal britannico Oliver Gray e dal francese Clement Novalak, team Inter Europol Competition.

Nella LMP2 Pro/AM si annuncia grande battaglia tra i leader di campionato, Gregoire Saucy, Mathias Beche e Rodrigo Sales, vincitori del secondo round a Le Castellet, e Alessio Rovera, Francois Perrodo e Matthieu Vaxiviere, primi nel round di Barcellona, staccati tra loro di soli sei punti. Fari puntati anche su Giorgio Roda, che gareggia assieme a René Binder e Bent Viscaal. Non ci sono invece piloti italiani nella LMP3, in una classifica guidata da Michael Jensen, Gael Julien e Nick Adcock.

Infine la LMGT3, dove scenderanno in pista sei Ferrari 296, due Porsche 911 GT3 R, due Aston Martin Vantage AMR e una Lamborghini Huracan Evo2. Si prospettano duelli incandescenti, in virtù di una classifica corta e del grande equilibrio. In testa al campionato c’è la Ferrari del Team Spirit of Race guidata da David Perel, Duncan Cameron e Matthew Griffin. A soli due punti la Lamborghini del team Iron Lynk, con al volante Andrea Caldarelli, Axcil Jefferies e Hiroshi Hamaguchi, mentre in terza posizione, a sette punti, il trio del GR Racing Ferrari composto dagli italiani Davide Rigon e Riccardo Pera, in compagnia di Michael Wainwright, che vanno a caccia di un successo prestigioso nel round di casa. Quarta posizione in classifica per l’equipaggio tutto danese composto da Nicklas Nielsen, grande vincitore con la Ferrari 499P della 24 Ore di Le Mans nella categoria Hypercar, Conrad e Johnny Laursen. Attesi protagoniste anche le Porsche, con Matteo Cressoni, Claudio Schiavoni e Julien Andlauer (Proton Competition) e la squadra tutta al femminile (Iron Dames), che vedrà in pista Sarah Bovy, Rahel Frey e Michelle Gatting.