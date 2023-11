Virtus Imola e Speciabili in campo per vincere la partita dell’inclusione

Vincere è l’obiettivo di ogni fine settimana, ma avere successo su un altro campo da basket come quello della solidarietà e dell’inclusione è qualcosa in grado di regalare emozioni davvero uniche. Più di un canestro da metà campo all’ultimo secondo. È il “piano partita” della Virtus Imola che, giovedì 30 novembre, insieme all’associazione Onlus imolese Speciabili organizza al palaRuggi la prima tappa in città del circuito Special Olympics, riservato alle persone con disabilità intellettive (soprattutto autistici, con deficit cognitivo-motorio o sindrome di Down) a cui la società giallonera ha aderito.

