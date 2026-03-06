Violenta lite degenera in aggressione in stazione a Imola, un ferito. Sul posto la polizia

Imola
  • 06 marzo 2026
Gli accertamenti degli agenti della Scientifica (foto Mauro Monti)
Gli accertamenti degli agenti della Scientifica (foto Mauro Monti)
Violenta lite degenera in aggressione in stazione a Imola, un ferito. Sul posto la polizia
Violenta lite degenera in aggressione in stazione a Imola, un ferito. Sul posto la polizia
Violenta lite degenera in aggressione in stazione a Imola, un ferito. Sul posto la polizia

Una lite violenta finita con un uomo ferito a terra, sanguinante dopo essere stato colpito al capo e al volto. È quanto accaduto nel pomeriggio alla stazione ferroviaria di Imola. Sull’episodio indagano gli agenti del Commissariato di polizia, impegnati a ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Secondo quanto emerso finora, due persone avrebbero iniziato a discutere tra l’atrio e l’area dei binari, passando poi alle mani. Uno dei due ha avuto la peggio ed è stato soccorso dal personale del 118 e dalla polizia. Ancora nella serata l’area dove sono avvenuti i fatti era chiusa per permettere alla Scientifica di svolgere rilievi e accertamenti.

Newsletter

Iscriviti e ricevi le notizie del giorno prima di chiunque altro Clicca qui