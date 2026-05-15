Vignaioli indipendenti FIVI in trasferta, la festa spostata dal sabato alla domenica causa meteo

Vignaioli indipendenti romagnoli in trasferta alle porte di Bologna. Torna “Il sabato del vignaiolo” organizzato dalla FIVI in tutta Italia e i vignaioli indipendenti della Romagna si ridanno appuntamento all’azienda Palazzona di Maggio a Ozzano Emilia per una giornata con il calice in mano e vista vigna. Anche se inizialmente previsto per il sabato 16, a causa delle previsioni meteo avverse, la festa è stata spostata proprio il giorno della vigilia al giorno dopo ossia domani, domenica 17 maggio, con lo stesso programma. L’incontro con chi il vino lo produce, dalla vite alla bottiglia, porta con sé ancora una volta il piacere della conoscenza e della convivialità, la voglia di raccontare un mestiere antico e le sue sfide contemporanee con la leggerezza di una giornata in campagna. L’invito è rivolto ancora una volta agli appassionati che si stanno affacciando ora al mondo del vino, quanto a coloro che già ne siano più esperti, l’incontro diretto con chi quotidianamente lavora tra vigna e cantina permette sempre nuove scoperte e consente di toccare con mano il legame con la terra, il rispetto dell’ambiente, l’artigianalità della produzione sostenibile, che accomunano gli oltre 1800 associati alla Federazione Italiana Vignaioli Indipendenti. I vignaioli FIVI della Romagna torneranno quindi domani, domenica 17 maggio, dalle 12 alle 20 (ultimo ingresso alle 19), al confine esatto fra Emilia e Romagna, ovvero a Ozzano dell’Emilia nella vigna della cantina Palazzona di Maggio (in via Panzacchi, 16). Le cantine presenti sono una trentina per circa 80 etichette in degustazione e vanno dal Riminese alle porte di Bologna. Ecco le cantine, con la relativa sottozona di riferimento, protagoniste della giornata di domani: Ancarani (Oriolo), Stefano Berti (Predappio), Branchini (Dozza), Costa Archi (Serra), Bulzaga (Brisighella), Claudio Casadei (Predappio), Cantina San Biagio Vecchio (Oriolo), Corte San Ruffillo (Castrocaro), Drei Donà Tenuta La Palazza (Predappio), Giovanna Madonia (Bertinoro), Giovannini Vini (Imola), Marta Valpiani (Castrocaro), Palazzona di Maggio (Imola), Paolo Francesconi (Marzeno), Piccolo Brunelli (Predappio), Sadivino (Predappio), Terre di Macerato (Imola), Tomisa (Colli Bolognesi), Tre Monti (Imola), Tenuta De Stefenelli (Bertinoro), Tenuta Franzona (Imola), Tenuta La Viola (Bertinoro),Valle delle lepri (Coriano), Andrea Zaccarini (Bertinoro), Zinzani Vini (Brisighella). Davanti alla vigna ci si potrà accomodare ai tavoli o sul prato per degustare in completo relax tutti i vini delle cantine presenti nei cinque tavoli tematici: uno dedicato al Sangiovese, uno all’Albana, uno ai Bianchi Romagnoli, uno ai Rossi internazionali e uno ai Bianchi internazionali. Saranno anche disponibili per l’acquisto. E per chi vuole giocare ogni ora al suono del gong una sfida con in palio ottime bottiglie. Per completare la giornata saranno due le proposte gastronomiche, quella di Jackburger e Salsamenteria entrambe di Bologna. Un dj accompagnerà l’evento con una speciale selezione musicale. Il costo per partecipare è di 20 euro (per tasca, calice FIVI e la possibilità di assaggiare tutti i vini presenti); riduzione a 15 euro per chi acquista in prevendita e per socie e soci Ais, Aies, Aspi, Assosommelier, Assoenologi, Fisar, Onav, Donne del vino, Slow Food (previa esibizione della tessera). Per acquistare il ticket in prevendita a 15 euro, ed evitare code alla cassa è consigliato prenotare in anticipo direttamente sul sito creato ad hoc: https://bit.ly/3OFLks9. Parcheggio libero e gratuito. In caso di maltempo l’evento verrà ulteriormente rinviato a data da definirsi. Per informazioni contattare Elisa: 393 5853808 oppure Marco 348 3997 443 oppure scrivere alla email romagna@fivi.it.