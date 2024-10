Vasta operazione con 300 poliziotti all’ex caserma: sette arresti

BOLOGNA. Si chiude con un bilancio di sette arresti e di cinque migranti irregolari scoperti l’operazione ad alto impatto che questa mattina ha visto impegnati oltre 300 poliziotti nell’area dell’ex caserma Stamoto di Bologna. Lo comunica, in una nota, la Questura bolognese. Complessivamente, si legge, «sono stati individuati all’interno e controllati 32 cittadini extracomunitari, prevalentemente marocchini, ma anche tunisini, etiopi, somali e gambiani». Di questi, tre marocchini «sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio», e a loro carico di «sono state sequestrate oltre 30 palline di cocaina». Altri quattro marocchini, prosegue la Questura, «sono stati arrestati per furto di energia elettrica, in quanto avevano approfittato di un allaccio abusivo alla rete di distribuzione elettrica». Infine, sono stati individuati «cinque soggetti irregolari sul territorio nazionale», che sono stati «fotosegnalati sul posto e trattati dal personale dell’Ufficio Immigrazione, che procederà al loro allontanamento dall’Italia». In particolare, «due tunisini, un algerino e un gambiano verranno accompagnati in Centri di permanenza per il rimpatrio, mentre un tunisino verrà accompagnato coattivamente alla frontiera, cui seguirà imbarco aereo per il rimpatrio».