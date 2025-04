Va a fuoco il tetto di una stalla con 390 bovini in un azienda agricola di Varignana, diversi capi sono morti tantissimi sono rimasti feriti

Un incendio è scoppiato intorno alle 14 in una stalla alle spalle della stazione ferroviaria di Varignana, nel territorio di Castel San Pietro. Diversi animali sono morti nell’incendio e tanti sono rimasti feriti, ne erano presenti 390, i veterinari dell’ausl di Imola stanno valutando uno per uno lo stato dei capi sopravvissuti per capire se avviarli all’abbattimento o meno. Dalla stalla si è levata una colonna di fumo visibile dai binari della ferrovia, che non è stata interessata dal rogo.

L'incendio avrebbe avuto un'origine accidentale: si sarebbe sviluppato probabilmente dai pannelli fotovoltaici sul tetto della stalla stessa.