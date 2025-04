Urla e minaccia con l’estintore, passeggeri evacuati da un treno regionale

CASTEL SAN PIETRO. Serata movimentata per i passeggeri di un treno regionale ieri sera all’altezza della stazione di Varignana. Un uomo, visibilmente alterato e in stato di agitazione, ha iniziato a urlare e si è impossessato di due estintori spaccando uno dei contenitori. La responsabile del treno, prima aggredita verbalmente, si è vista costretta a procedere con l’evacuazione del treno. I passeggeri sono stati fatti scende e nel frattempo è stato richiesto l’intervento dei carabinieri. Sul posto sono arrivati i carabinieri di Castel Guelfo coadiuvati dal nucleo operativo del radiomobile di Imola. Invitato a scendere dal convoglio, il passeggero si è messo a dormire sulla panchina. Per motivi di sicurezza, anche la circolazione ferroviaria da Nord a Sud è stata sospesa. Dopo aver identificato il passeggero, i Carabinieri lo hanno affidato alle cure dei sanitari del 118, ma lui si è rifiutato. Diverso tempo dopo, la situazione è tornata alla normalità.