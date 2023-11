Università a Imola: nuovi corsi al via e Open day venerdì 1° dicembre

La sede di Imola dell’Università di Bologna apre le proprie porte il 1° dicembre. Ovviamente l’iniziativa vale come orientamento, per tutti i ragazzi e le ragazze delle scuole superiori chiamati a fare una scelta di studi per il prossimo anno accademico, una volta dato l’esame di maturità o per chiunque stia pensando di iscriversi all’università intraprendendo un nuovo percorso.

Oggi gli studenti a Imola sono sempre un migliaio, una dozzina i dottorandi, anche stranieri. «Quanto alle iscrizioni per questo anno abbiamo registrato una riduzione nelle lauree sanitarie, compresa fisioterapia che faceva sempre il pieno. La problematica è di livello nazionale, i laureati in infermieristica ormai vanno a lavorare in Svizzera o negli Emirati Arabi laddove prendono il doppio di stipendio, poi la categoria è stata molto esposta in tutto il periodo Covid, insomma, il problema riguarda più il mondo della sanità, che non quello universitario – spiega la professoressa Patrizia Tassinari –. C’è poi ancora il tema degli alloggi che pesa: sono pochi e costano molto e così chi deve fare attività in presenza obbligatorie non ce la fa a sostenere la spesa». La carenza di alloggi in affitto resta dunque un problema cronico.

In compenso ci sono le nuove lauree avviate proprio con questo anno accademico: la magistrale in biotecnologie agrarie e vegetali e, per il Dipartimento di ingegneria industriale e quello di chimica la laurea triennale professionalizzante in materiali compositi polimerici. Qui l’attenzione è stata alta.

Open day

L’open day avrà inizio alle 15 in aula magna (via Giuseppe Garibaldi 24) con i saluti di apertura del sindaco del Comune di Imola, Marco Panieri, del direttore generale dell’Ausl di Imola, Andrea Rossi, e del presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Imola, Rodolfo Ortolani. Seguirà una breve presentazione della sede e dei servizi agli studenti a cura della referente accademica della sede, la professoressa Patrizia Tassinari. Dalle 15.30 i partecipanti potranno quindi accedere alle stanze dei corsi di loro interesse, per conoscerli meglio e parlare con docenti, tutor, studenti e laureati, oltre che prendere parte ai tour ai laboratori ad alta tecnologia, tra cui quelli presenti nel plesso Lolli e nel polo formativo dell’Ausl, le serre didattico-sperimentali nel plesso Scarabelli e i laboratori di meccatronica in Palazzo Dal Pero. L’appuntamento si svolgerà anche online. Tutte le informazioni e le modalità di iscrizione e partecipazione sono disponibili nel portale AlmaOrienta dell’Università di Bologna: https://almaorienta.unibo.it/it/agenda/open-day-cds-sede-imola-1-dicembre-2023

Nuovi corsi

Oggi i corsi offerti da Unibo nella sede distaccata di Imola sono 13. «La sede di Imola da questo anno accademico ospita anche due nuovi corsi di laurea – afferma la professoressa Patrizia Tassinari –. Storicamente i nostri corsi sono nelle aree di Medicina e Chirurgia, Farmacia, Agraria e Ingegneria, tutti corsi con elevatissimi livelli di soddisfazione da parte degli studenti e con eccellenti tassi di inserimento nel mondo del lavoro». «L’open day della sede dell’Università di Bologna a Imola è un’occasione efficace per fare conoscere sempre di più l’offerta formativa presente in città, che si è andata ulteriormente arricchendo, rappresentando un fattore irrinunciabile per essere un territorio attrattivo e offrire opportunità di crescita ai nostri giovani –aggiunge Panieri –. Imola è una città universitaria da tempo, ma l’offerta si è ampliata in quantità e qualità, per la quale ringrazio i professori e gli studenti che sceglieranno questa sede per i loro studi».

«La diffusione dell’offerta formativa universitaria sul nostro territorio – afferma Andrea Rossi dell’Ausl – è stata una scelta lungimirante e rappresenta ancora oggi una grande opportunità. I corsi che sono stati attivati hanno una precisa identità, sia sul piano dei contenuti che su quello della logistica. Sono inoltre perfettamente integrati con le vocazioni del territorio, a cominciare dalle attività prevalenti dell’Azienda sanitaria». Per il presidente Fondazione Cassa di Risparmio di Imola, Rodolfo Ortolani: «Come sempre la Fondazione è al fianco dell’Università per ogni tipo di impegno volto a sostenere l’istruzione e la formazione dei giovani, in quanto considera questi aspetti fondamentali per lo sviluppo del territorio e per il futuro delle nuove generazioni. Gli open day rappresentano un’occasione unica, rivolta agli studenti e le loro famiglie, per conoscere la sede universitaria, i corsi di laurea offerti e i servizi a disposizione nel nostro plesso imolese. Siamo convinti che questa iniziativa sia fondamentale nel momento in cui i giovani, trovandosi di fronte ad una scelta così importante, abbiano i giusti strumenti perché tale scelta sia consapevole e di qualità per il loro futuro accademico e professionale».