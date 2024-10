Una serie tv ambientata a Imola e il Baccanale 2024: cambiano le sedi dei mercati

L’Amministrazione Comunale di Imola informa che, in occasione del Baccanale 2024, evento dedicato all’olio dal titolo “Un filo d’olio”, e per consentire lo svolgimento di riprese cinematografiche nell’area di Viale Rivalta, si renderanno necessarie modifiche temporanee alla disposizione del mercato tri-settimanale di Piazza Matteotti e Viale Rivalta.

Dal 22 ottobre al 5 novembre 2024, il mercato di Piazza Matteotti sarà spostato in Viale Dante, in un’area appositamente allestita per accogliere tutti gli operatori. La nuova collocazione rispetterà le esigenze dei concessionari e garantirà il regolare svolgimento delle attività mercatali, con un posteggio supplementare identificato per consentire la presenza di tutti i concessionari.

Riprese cinematografiche

Inoltre, nella giornata di giovedì 24 ottobre, a causa delle riprese cinematografiche in Viale Rivalta, anche i mercati del Borghetto e di Viale Rivalta saranno temporaneamente trasferiti in Piazza Bianconcini.

Il mercato agroalimentare rimarrà chiuso dal pomeriggio del 22 ottobre fino al 25 ottobre, mentre l’assegnazione di un’area alternativa per la giornata di giovedì 24 ottobre sarà definita con un atto successivo.

Le modifiche verranno disciplinate attraverso apposite ordinanze sindacali per garantire una gestione sicura e fluida della viabilità nelle aree coinvolte. L’Amministrazione comunicherà tempestivamente eventuali ulteriori aggiornamenti.

Così l’assessore alle Attività Produttive e al Centro Storico, Pierangelo Raffini: “Come Amministrazione tra le moltissime attività che stiamo intraprendendo c’è anche quella di valorizzare la città di Imola oltre i confini della regione. Nel mese di ottobre avremo una edizione del Baccanale di respiro nazionale, che ospiterà anche il XXX anniversario dell’Associazione Città dell’Olio con la 59ª edizione nazionale dell’assemblea, e la realizzazione di una serie TV ambientata nella nostra città. In particolare durante il Baccanale ci saranno 15 giorni di attività, manifestazioni e presentazioni in Centro Storico che si svolgeranno tutte le mattine, i pomeriggi e le sere assicurando molte presenze nel cuore della città. Per questi motivi abbiamo concordato di spostare il mercato di Piazza Matteotti lungo in Viale Dante per due settimane e per una giornata anche quello di via Rivalta in piazzale Bianconcini oltre al mercato agricolo nell’area dell’Osservanza.”