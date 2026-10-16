Un sms con logo dell’Aci con una multa da 150 euro da pagare: “Attenti, è una truffa”

Multe-truffa usando il logo dell’Aci. Il Centro Nazionale Anticrimine Informatico per la Protezione delle Infrastrutture Critiche è venuto a conoscenza che è stata rilevata in Italia una campagna di smishing a tema “multe” che sfrutta nome, logo e grafiche dell’Automobile Club d’Italia (ACI) per indurre i destinatari al pagamento di una multa da 150 euro per violazione del Codice della strada.

Nello specifico, la vittima riceve un sms con un link nel testo dove le viene notificata la violazione. Il collegamento rimanda a un sito fraudolento che, al fine di consultare il procedimento e procedere al pagamento con riduzione, richiede di inserire inizialmente cognome, nome, targa del veicolo e, successivamente, i dati della carta di pagamento. In una nota, l’Aci, nel ribadire l’intento fraudolento dell’iniziativa, conferma che tale comunicazione nulla ha a che fare con l’Ente e invita tutti i cittadini a ignorarla.