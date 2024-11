Un giro di pista gratis per le persone con disabilità al circuito di Imola: il primo dicembre “Autodromo senza barriere”

Una giornata speciale all’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari. Domenica 1 dicembre, dalle 09.00 alle 13.00, torna l’iniziativa “Autodromo senza barriere”, un evento che permette a persone con disabilità di vivere l’emozione di un giro in pista come passeggeri, in totale sicurezza e nel rispetto delle loro esigenze.

Organizzata dal Comune di Imola e da Formula Imola, in collaborazione ODV Clay Regazzoni, Fondazione Montecatone, Casa Guglielmi con il supporto attivo di Imola Faenza Tourism Company e Turbosport Imola, questa iniziativa ha come obiettivo non solo quello di offrire un’esperienza unica, ma anche di raccogliere fondi a sostegno delle fondazioni partner, che si impegnano per il benessere e la riabilitazione delle persone con disabilità ogni giorno.

Le persone con disabilità e i loro accompagnatori potranno accedere gratuitamente all’evento e vivere questa esperienza senza alcun costo. L’iniziativa vuole essere un’opportunità per favorire l’inclusione sociale e offrire a tutti la possibilità di godere della bellezza e dell’emozione di un giro in pista. Oltre alla straordinaria esperienza del giro in pista, saranno disponibili anche simulatori di guida inclusivi, grazie a ACI E-Sport, pensati specificamente per persone con disabilità motoria e paraplegia.