Treni, caos sulla linea Bologna-Rimini, circolazione sospesa per quattro ore

CASTEL SAN PIETRO. Molti disagi questa mattina a causa di un investimento sui binari tra le stazioni di Castel San Pietro e Bologna. La circolazione è stata sospesa per circa 4 ore sulla Bologna-Rimini a cominciare dalle 7.30 causando forti disagi ai viaggiatori e creando a cascata ritardi anche sul resto delle linee. Alcune corse sono state cancellate. Altre sono state dirottare sul percorso alternativo via Ravenna. In alcuni casi è stato attivato il servizio sostitutivo con bus. A partire dalle 11 la situazione sta procedendo verso la normalità.