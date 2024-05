Treni a Imola per la Formula Uno: dieci convogli straordinari per il Gran Pemio

Dieci treni straordinari tra Bologna ed Imola che vanno ad aggiungersi all’offerta ordinaria in occasione del Gran Premio di Formula 1 che si svolgerà domani ad Imola. Li ha attivati Trenitalia Tper e questi sono gli orari: Bologna C.le p. 8:50 - Imola a. 9:21 Bologna C.le p. 9:50 - Imola a. 10:10 Bologna C.le p. 10:50 - Imola a. 11:10 Bologna C.le p. 11:50 - Imola a. 12:10 Imola p. 18:05 - Bologna C.le a. 18:35 Imola p. 18:40 - Bologna C.le a. 19:05 Imola p. 19:20 - Bologna C.le a. 19:45 Imola p. 20:20 - Bologna C.le a. 20:47 Imola p. 20:40 - Bologna C.le a. 21:00 Imola p. 21:30 -Bologna C.le a. 22:00 I treni straordinari non sono visibili nei sistemi di vendita (app e sito)- precisa una nota Trenitalia Tper- ma saranno accessibili con normale titolo di viaggio valido per il treno precedente o successivo.